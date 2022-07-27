Слобожанський напрямок: окупанти за допомогою розвідки намагаються визначити вогневі позиції артилерії ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 липня. 154 доба війни.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. На даний час поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости