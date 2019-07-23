Стаффорд покалечил харьковчанку

Рваная рана на руке и психологическая травма. Харьковчанку Екатерину Шуталеву огромный стаффордширский терьер покалечил прямо у дверей собственного подъезда.

Ну вот, я выходила отсюда, и она сидела там на лавочке, и попросила двери придержать, и я рукой дверь поймала и остановилась. Затем набегает собака, ставит на меня лапы и кусает

Женщина рассказывает, что она как раз забежала домой во время обеденного перерыва, буквально на несколько минут, потому что забыла важную вещь. Говорит, сначала даже не испугалась, думала, что собака просто хочет поиграть, больше переживала, что испачкает одежду.

Екатерина Шуталева, пострадавшая

Я, конечно, была в шоке, я не ожидала этого никак, у меня начинают катиться слезы, и я говорю, что, «женщина, что это? - Ну бывает», - она мне говорит. «А чего вы? Ну бывает»… То есть у меня кровь, сумка в крови, руки в крови… Для меня это очень большая проблема. Не потому, что мне руку прокусил. Я могла выходить за руку с дочерью. То есть у меня младшей дочери 5 лет, самой старшей - 12. Они часто могут выходить гулять сами.

Екатерина Шуталева, говорит: хозяйка была с молодой девушкой, возможно, дочерью. Эту пару, говорит пострадавшая, она видит не впервые, женщины посещают в их подъезде одну старушку, но даже имена ей неизвестны. Во время инцидента никого из жителей или хотя бы прохожих рядом ни было, лишь потом соседка, которая услышала, как подъехала полиция, вышла предложить воду.

Яна Затучная, соседка пострадавшей

Я поднималась на второй этаж. Так, с собакой. Мы вообще в шоке, потому что у нас у самих маленький ребенок, и подошли без проблем, просто люди зашли, и укусили, и, как будто так и надо, с собакой зашли в дом. Ну, мы в шоке, и никто не предоставил ни помощь, ни подошли, ни спросили

Юристы говорят – главное, человеку, который пострадал от чьего-то домашнего животного, сразу обратиться в полицию и скорую помощь. Травмы нужно зафиксировать, а чеки за лечение стоит сохранять, так как по закону владельцы животного должны возместить расходы.

Роман Чумак юрист

У місті Харкові, наприклад, існує певний порядок, який передбачає реєстрацію домашніх улюбленців. Якщо таку тварину не зареєстрували, то відповідно, є відповідальність адміністративна за нереєстрацію. Якщо, наприклад, така особа, власник такої тварини, наприклад, порушує правила, як правило, це наприклад – вигул собак без намордника . В даному випадку особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності, та вона повинна буде сплатити штраф

Сейчас, говорят в полиции, по этому факту проводят проверку. Если вся информация подтвердится - будут назначены дополнительные экспертизы и открыто уголовное производство.

Агентство Телевидения Новости