Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Лозовій

Сьогодні, 20 травня, о 15:15 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації будівлі, спричинені потраплянням ворожої ракети. Подія сталася у місті Лозова Харківської області.

В результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

За попередніми даними, 7 чоловік постраждало, з них одна дитина. Постраждалі отримали травми середньої тяжкості. Постраждалий дівчинці 11 років. В лікарню також доставлені двоє чоловіків та чотири жінки. Усі травмовані під час ракетного удару знаходилися поряд з будинком культури.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости