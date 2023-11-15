Студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Ірини Фаріон

14 листопада до головного корпусу "Львівської політехніки" прийшло кілька сотень студентів з вимогою звільнити з університету Ірину Фаріон через її слова про військових та через історію зі студентом з Криму.

Вони тримають плакати "Фаріон – геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну", "Фаріоff" і скандують "Геть Фаріон", повідомляє Суспільне Львів.

До студентів вийшли представники "Львівської політехніки" та запросили їхніх представників у адміністрацію.

▶ ️Фаріон перекинула відповідальність за "злив даних студента з Криму" на самого студента. За її словами, він повинен був знати, що підписуватися справжнім іменем може бути небезпечно.

"Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки", – написала вона сьогодні в колонці для УП.

Вона вважає, що останні події– це "цілеспрямована атака проти Фаріон, яка своєю публічною україноцентричною діяльністю наганяє на них [внутрішніх і зовнішніх ворогів] панічний страх щодо національної перспективи для нашої Держави".

Паралельно у ректораті "Львівської політехніки" заявили, що в університеті вже створено робочу групу, яка вивчає скандал навколо Фаріон. Водночас там зауважили, що "зараз немає підстав, щоб усунути чи розірвати строковий договір" з екснардепкою.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19940

Фото: Твоє Місто / Суспільне Львів

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