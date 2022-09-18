Лідер терористичного угрупування "росія" Усама бін Путін взяв відповідальність на себе за нещодавні теракти на території України. Головний терорист заявив, що очолювані ним терористичні групи (пропаганда терористів називає їх "армія росії") відомі масовими стратами цивільного населення у Бучі, Ізюмі, Маріуполі, які на днях підірвали дамбу Карачунівського водосховища в Кривому Розі і енергетичну інфраструктуру на звільненій Харківщині, вчинили ці теракти в якості помсти Збройним силам України за успішний розгром путінських бойовиків на Харківщині. Також терористичні удари по цивільному населенню Усама бін Путін назвав "попереджувальними ударами" і поставив вимогу Україні: припинити знищення його бойовиків і колаборантів на окупованій території.

При цьому терорист чомусь назвав "терористами" Україну. Хоча це його поплічник на відео набирає злочинців з тюрем у їхні терористичні підрозділи.

Отже маємо зізнання.

Світ отримав терористичну організацію з ядерною зброєю.

Раніше такого ніколи не було.

Терористичне угрупування отримало в свої руки ракети середньої дальності. Окрім того терористична організація "росія" має доступ до зброї масового знищення і активно погрожує її використати. Це сталося через недалекоглядність західних урядів, які дуже довго дозволяли терористичній організації маскуватися під державу. Вони самі передали терористам відповідні технології.

Ця ситуація має бути виправлена.

Також терорист ображено заявив, що українське керівництво відмовляється вести із ним переговори. Але тут все логічно. З терористами переговорів не ведуть. Терористів знищують.

Ядерний терористичний рейх має бути роззброєний.

Маємо додавити нікчемну терористичну гниду, яка вже пищить і заговорила про "дадім заднюю".

Тому, як правильно нещодавно заявили генерали Залужний і Забродський, Україна має отримати засоби ураження, які можуть діставати терористів на 500-2000 км. Маємо звертатися до союзників, щоб надали нам цю зброю.

Окрім того, маємо пришвидшити власну програму Грім/Сапсан. Для цього ми потребуємо засобів виробництва і бажано компонентів для масового шидкого створення цих ракет. Союзникам буде навіть легше нам в цьому допомогти ніж надати готові ракети.

Ті ж ідеологічно оброблені або підкуплені терористами агенти впливу, які в попередні роки вчинили саботаж по цій програмі, мають бути названі і суворо покарані.

І нарешті, якщо терористична організація буде погрожувати використати проти нас ядерну зброю, маємо вже зараз створювати умови для швидкого її отримання і завдання удару у відповідь.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

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