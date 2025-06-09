Суд окупованого Криму засудив 35-річну Людмилу Колесникову з Ялти до 17 років колонії за донат на ЗСУ

"Верховний суд" окупованого Криму засудив 35-річну мешканку Ялти Людмилу Колесникову до 17 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Її звинуватили у "державній зраді нібито через донат на ЗСУ

Про це інформує Центр журналістських розслідувань.

За інформацією Кримської правозахисної групи (КПГ), відповідне рішення ухвалив "суддя" Сергій Погребняк.

Колесникову звинуватили в покупці двох цифрових поштових марок (NFT) про "російський військовий корабель" на суму 25 євро, гроші від продажу яких, за версією слідства, пішли на підтримку українських військових.

Історія Людмили Колесникової

Людмила Колесникова, уродженка Криму, юристка за освітою, до 2019 року працювала слідчою у місцевому МВС, продовживши службу після анексії півострова росією та отримавши російське громадянство, хоча, за словами рідних, зберігала й український паспорт, пише Радіо Свобода.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона переїхала до Ірландії та стала б'юті-блогеркою.

У 2024 році її затримали російські силовики під час візиту до Криму на похорон матері та звинуватили у "державній зраді" (ст. 275 КК рф).

Колесникова вважає, що на неї написали донос колишні колеги, через те, що воно поїхала до Європи і на своєму каналі показувала, як там добре жити.

Три місяці після арешту родичі Людмили не могли зв'язатися з нею і навіть не знали, чи жива вона. Однак згодом в російському Telegram-каналі "Настя и тюрьма" з'явився лист від Людмили Колесникової із СІЗО Сімферополя №1, у якому йшлось про те, що її утримують в ізоляторі за звинуваченням у "держзраді".

ЇЇ таємно переміщали з одного СІЗО в інше: з одних тортурних умов в інші, як розповідають її рідні. За їхніми словами, наприкінці 2024 року Людмила, перебуваючи в ув'язненні, схудла до 46 кілограмів.

Правозахисники з'ясували, що її утримували в одній із секретних в'язниць ФСБ у Криму, призначених для військовополонених та цивільних заручників з України

До пред’явлення офіційного обвинувачення її, за словами близьких, погрожували звинуватити у шпигунстві та фінансуванні ЗСУ — начебто через купівлю марок з гаслом про російський військовий корабель, гроші від продажу яких – 25 євро – були надіслані на допомогу Україні та її збройним силам.

Джерело: espreso.tv

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