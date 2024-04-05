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Технологічна аварія в мережах обленерго у Харкові: «Укренерго» застосовує аварійні відключення

Технологічна аварія в мережах обленерго у Харкові: «Укренерго» застосовує аварійні відключення

На Харківщині сьогодні з 05:40 діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Укренерго».

Водночас з 7:00 у місті Харків та області диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосувати аварійні відключення.

Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту.

Агентство Телевидения Новости

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