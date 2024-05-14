Терехов повідомив про дев’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова

Вдень 14 травня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові: є перша інформація про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксоване влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук постраждалих.

Станом на 17:04 відомо про дев’ятьох постраждалих

Внаслідок другого удару по території гаражів сталася пожежа, вогонь охопив приблизно 10 гаражів. Також пошкоджена багатоповерхівка.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

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