14.05.2024 17:11
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Терехов повідомив про дев’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова
Вдень 14 травня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові: є перша інформація про постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зафіксоване влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук постраждалих.
Станом на 17:04 відомо про дев’ятьох постраждалих
Внаслідок другого удару по території гаражів сталася пожежа, вогонь охопив приблизно 10 гаражів. Також пошкоджена багатоповерхівка.
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.