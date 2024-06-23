Тривають бої у районі Вовчанська на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 10.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупанти безповоротно та пораненими.

Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві – продовжуються. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки – відбито п’ять атак та дві ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог не такий активний – відбулося три атаки. Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві РСЗВ, два засоби ППО, 50 БпЛА ОТР, 13 ракет, 44 автомобілі та вісім одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости