В 2021 году в Украине от укусов змей пострадали более трехсот человек

В Украине в 2021 году от укусов змей пострадали более трехсот человек.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Так, по состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине зарегистрировали 333 обращения за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом. Среди пострадавших 65 детей в возрасте до 17 лет и 124 женщины.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Закарпатской области — 36, Львовской и Херсонской — по 34, Ровенской — 32, Запорожской — 28, Волынской — 26, Ивано-Франковской и Черниговской — по 25, Харьковской — 23, Днепропетровской — 21, Полтавской — 15, Житомирской – 14, Николаевской – 7, Черновицкой – 5, Тернопольской и Хмельницкой – по 2, Киевской – 1, в г. Киеве – 3.

В Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской и Черкасской областях не зарегистрировано ни одного случая обращения за медицинской помощью из-за укусов змей.

В частности, в 2020 году было зафиксировано 249 обращений из-за укусов змей, среди пострадавших 49 детей до 17 лет и 97 женщин. 83 человека получить противоядие. Тогда как в 2019 году зафиксировали 363 обращения, а в 2018 — 396, один человек умер.

Как отмечается, ежегодно жертвами ядовитых змей становятся десятки людей — преимущественно из-за собственной опрометчивости или безрассудства.

Как уберечься от укусов змей

1. Надевайте подходящий наряд.

Надевайте подходящую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки.

2. Проверьте место отдыха.

Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошаривайте или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.

3. Не прикасайтесь к непроверенным объектам.

Не касайтесь руками непроверенных объектов, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями.

4. Не двигайтесь.

Если увидели змею, не совершайте резких движений. Подождите, пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимого объекта.

Что делать, если вас укусила змея

Нужно поскорее попасть в медицинское учреждение, ведь только врач может оказать необходимую медицинскую помощь.

В случае укуса змеи окажите пострадавшему медицинскую помощь:

1. Убедитесь в отсутствии опасности;

2. Обеспечьте покой и минимум движений;

3. Давайте пострадавшему много жидкости (вода, чай и т.п.);

4. При укусах в область конечности – обездвижьте ее с помощью импровизированной шины (палки, доски);

5. Наложите на место укуса чистую, стерильную повязку;

6. Если уверены, что действие яда нейротоксическое (вызывает паралич мышц), — наложите жмущую повязку выше места укуса;

7. По возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение;

8. Обеспечьте постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Запрещено:

1. Пытаться удалять яд путём разрезания;

2. Пытаться прикуривать места укуса;

3. Употреблять алкоголь.

Агентство Телевидения Новости