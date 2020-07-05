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В Австрии убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова, - СМИ

В Австрии убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова, - СМИ

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили 43-летнего мужчину, просителя убежища из России. 

Австрийское издание OE24 пишет, что мужчину убили выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

Город Герасдорф находится в 20 км от Вены. 

Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце, он также является гражданином России. При задержании мужчина не сопротивлялся.

Австрийская радиостанция ORF сообщила, что оба россиянина, вероятно, являются выходцами из Чечни.

По данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. Отмечается, что он критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены". 

Также Умаров в соцсетях и интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политических эмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Напомним, в августе 2019 года в Берлине был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.

 

Агентство Телевидения Новости

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