В Богодуховском районе произошел взрыв газа в частном доме, есть пострадавшие

В Богодуховском районе вечером 31 декабря произошел взрыв газового баллона в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 31 декабря в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве 5-литрового газового баллона в городе Богодухове, на ул. Мусийчанской, 82а.

В результате взрыва получили ожоги тела 70-летня жена владельца домовладения и ее 46-летняя дочь.

Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр г. Харькова.

Также взрывом были повреждены внешние и внутренние конструкции дома. Пожара не было. Подразделения ГСЧС не задействовались.

Причину взрыва устанавливают.

Агентство Телевидения Новости