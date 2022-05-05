В Борівському районі ворог розміщується в лісах та готується до нових боїв

Станом на 5 травня Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військовими.

Ситуація в громаді напружена і небезпечна. За останні дні значно збільшилась кількість живої сили противника і ворожої техніки у Боровій та в інших населених пунктах громади. Також є інформація про їхнє розміщення в лісах. Центральну лікарню готують до прийому поранених російських віськових. За усіма ознаками, окупанти будують лінію оборони і готуються до нових боїв.

У місцях свого найбільшого зосередження російські військові перевіряють будинки та господарські будівлі місцевих жителів, оглядають вулиці, перевіряють документи, говорять, що «проводять зачистки».

На території громади немає електрики, зв’язку, інтернету. У деяких населених пунктах вдалося відновити газопостачання. Частково відновлене водопостачання. Працюють деякі магазини та аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений.

Щоб зняти готівку та купити необхідне, люди вимушені виїжджати за межі громади на інші окуповані території. Але у Сватовому і Куп’янську також відчутний дефіцит продуктів харчування та ліків, тому зараз доводиться їздити у Старобільськ.

Дорога до Куп’янська сильно розбита через постійне пересування ворожої техніки. Між Боровою та Куп’янськом розташовано мінімум сім ворожих блокпостів, де окупанти проводять прискіпливий огляд усіх, хто їх перетинає.

У Боровій окупанти формують свої силові структури на кшталт поліції, до яких залучають місцевих колаборантів. У якості опорного пункту використовують приміщення магазину одного з місцевих підприємців.

Жителі Борової повідомляють про випадки мародерства, яке вчиняють російські військові в приватних оселях мешканців, що виїхали.

Учні загальноосвітніх шкіл, які виїхали, продовжують здобувати освіту в інших навчальних закладах на території України та за кордоном. Випускники, які зареєструвалися в інших школах України, отримають документи про загальну середню освіти за місцем завершення навчання. Наразі проводиться робота з усунення дублювання таких документів.

Працівникам освіти Борівщини на картки вчора перераховано заробітну плату за квітень.

Агентство Телевидения Новости