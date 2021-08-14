В Чугуеве пьяная мать два дня не кормила своего ребенка: на женщину составили протокол

В Чугуеве Харьковской области правоохранители «спасли» 2-летнего ребенка от матери-алкоголички, которая два дня его не кормила.

Об этом сообщили в Чугуевском райотделе полиции.

Полицейские совместно со Службой по делам детей совершили рейд в один из домов в городе.

Выяснилось, что в доме, где 36-летняя женщина живет с ребенком, выбиты окна, везде бутылки из-под алкогольных напитков, а также лежит нож в свободном доступе. При этом женщина злоупотребляет спиртными напитками.

После выяснения обстоятельств инспектор ювенальной превенции и работник соцслужбы обнаружили, что ребенок был голодный 2 дня, пока мать выпивала.

Правоохранители составили на женщину протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей).

Ребенка передали бабушке.

Данная семья будет регулярно проверяться сотрудниками сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП.

Агентство Телевидения Новости