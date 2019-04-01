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В двухэтажном доме взорвался газ: пострадали два человека

В двухэтажном доме взорвался газ: пострадали два человека

1 апреля в 05:35 спасателям поступило сообщение о взрыве газа в квартире в селе Максимовка Богодуховского района. Происшествие произошло на втором этаже двухэтажки, расположенной  на улице Соборности, 2, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире произошел взрыв газа.

В результате взрыва 2 человека, 1985 и 1955 годов рождения, получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

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