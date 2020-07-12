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В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье в центральной части Грузии в регионе Шида Картли.
Об этом сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени (8:54 по Киеву) в 21 км к юго-западу от города Карели, близ села Левитана.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Как отмечается, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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