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В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье в центральной части Грузии в регионе Шида Картли.

Об этом сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени (8:54 по Киеву) в 21 км к юго-западу от города Карели, близ села Левитана.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Как отмечается, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

 

Агентство Телевидения Новости

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