В Харькове ищут сбежавшую из больницы девушку-подростка

В Харькове правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю Александру Маух.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2003 года рождения утром 16 октября самовольно ушла из медицинского учреждения.

Разыскиваемая ростом 153 см, плотного телосложения, на вид ей 15-16 лет, у нее темно-русые волосы.

На момент исчезновения девушка была одета в серую кофту и темные штаны.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой полиция просит сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости