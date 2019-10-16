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В Харькове ищут сбежавшую из больницы девушку-подростка

В Харькове ищут сбежавшую из больницы девушку-подростка

В Харькове правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю Александру Маух.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2003 года рождения утром 16 октября самовольно ушла из медицинского учреждения. 

Разыскиваемая ростом 153 см, плотного телосложения, на вид ей 15-16 лет, у нее темно-русые волосы.

На момент исчезновения девушка была одета в серую кофту и темные штаны.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой полиция просит сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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