В Харькове искали взрывчатку в СИЗО и двух судах: из зданий эвакуировали более 400 человек

Полицейские проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 5 февраля, около 13:20 днем в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в зданиях суда на проспекте Правды и площади Героев Небесной Сотни, а также следственного изолятора на улице Полтавский Шлях.

В ходе проверки правоохранители обследовали более 20 000 кв. метров помещений и 6500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 444 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости