В Харькове мужчина под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров

В Харькове правоохранители разоблачили мошенника, который под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Стоимость своих услуг злоумышленник оценивал в сумму от 500 до 4900 гривен.

В течение последнего месяца в полицию от пожилых жителей Слободского района поступило несколько заявлений. Пенсионеры пожаловались на незнакомца, который представлялся работником коммунального предприятия и предлагал установить новые газовые счетчики по льготным ценам.

Мужчина брал с пенсионеров предоплату и обещал прийти с прибором на следующий день. Не дождавшись обещанных «услуг», обманутые граждане написали заявления в полицию.

По указанным фактам следователем было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Днепропетровщины, ранее судимый за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости