В Харькове от коронавируса умерла активистка и волонтер Виктория Смагина

Сейчас на Харьковщине зафиксировано более 77 000 случаев инфицирования COVID-19 - за последние сутки пандемическую болезнь подхватили более трех сотен человек.

Официальная статистика Лабораторного центра говорит о том, что на Харьковщине от коронавируса умерло уже более 1400 человек.

Еще месяц назад в Харьковской областной государственной администрации говорили о том, что большинство умерших – это именно те люди, которые обратились к врачам на уже крайне тяжелой стадии болезни, а врачи неоднократно отмечали, что «ковид» опасен именно осложнениями. И при первых же подозрениях необходимо как можно скорее обращаться к специалистам.

Известная харьковская волонтер Виктория Смагина также умерла, по-предварительной причине, от осложнений «ковида». Она заболела примерно месяц назад. 31 декабря у нее поднялась температура, и все симптомы указывали на то, что это был «ковид».

И Виктория начала лечиться самостоятельно и не спешила идти к врачу. Лишь впоследствии, когда женщине стало хуже, она обратилась к специалистам, однако тест на коронавирус так и не сдавала.

Галина Смагина, подруга Виктории

Телефонуємо одна одній – ну, як там сатурація, що і як у тебе. Вона завжди казала, що «я трошки слабенька, взагалі-то нічого, але голова, як бавовняна, як ватна». Ну, багато у кого такий стан. Чи може, вона зарано вийшла на роботу. Але я певна на 90%, що це наслідки «ковіду». Бо «ковід», він неоднорідний, він вишукує слабке місце в організмі людини і, мабуть, він знайшов і у Віки таке.

Когда женщина обратилась к врачам, коварная болезнь уже сильно подточила ресурсы ее организма. Виктория Смагина умерла 27 января.

Агентство Телевидения Новости