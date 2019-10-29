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В Харькове в посадке нашли скелетированные останки неизвестной женщины

В Харькове в посадке нашли скелетированные останки неизвестной женщины

Утром 27 октября около 9:00 в посадке по улице Лосевской были обнаружены скелетированные останки неизвестной женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Эксперты не обнаружили на теле женщины видимых признаков насильственной смерти. 

Тело умершей было направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

Агентство Телевидения Новости

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