В Харькове в посадке нашли скелетированные останки неизвестной женщины

Утром 27 октября около 9:00 в посадке по улице Лосевской были обнаружены скелетированные останки неизвестной женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Эксперты не обнаружили на теле женщины видимых признаков насильственной смерти.

Тело умершей было направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Агентство Телевидения Новости