В Харькове задержан пьяный водитель Mercedes, который лишен прав за управление авто в нетрезвом состоянии

Накануне вечером на улице Ахиезеров, патрульные остановили авто Mercedes Benz за нарушение ПДД. Как сообщили в УПП, во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. От прохождения теста мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Кроме этого, правоохранители установили, что его автомобиль находится на территории Украины с нарушением таможенного законодательства, а он сам лишен права управления транспортными средствами сроком на год. Оказалось, в течение года на гражданина полицейские составили 4 административных протокола за управление авто в нетрезвом состоянии.

Поскольку Mercedes существенно препятствовала дорожному движению, полицейские вызвали на место эвакуатор. Во время эвакуации водитель препятствовал работе патрульных и нецензурно выражался, потому им ничего не оставалось, как применить к дебоширу физическую силу.

В отношении нарушителя патрульные составили административное постановление по ч.8 ст.121 (Управление водителем транспортным средством, в отношении которого действуют ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины) протоколы по ч.2 ст. 130 (Повторное на протяжении года управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 173 (мелкое хулиганство), 185 (Злостное неповиновение работнику милиции). Автомобиль был перемещен на специальную площадку.

Агентство Телевидения Новости