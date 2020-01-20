В Харьковской области женщина попала под поезд

В Лозовском районе электропоезд сообщением «Лозовая - Днепр» травмировал 32-летнюю жительницу Лозовой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло 19 января в 6:30 возле железнодорожной станции 936 километр.

Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении районной больницы в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как отмечается, задержка электропоезда составила 25 минут.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости