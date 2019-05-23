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В харьковском детсаду отравились четверо детей

В харьковском детсаду отравились четверо детей

В Харькове на днях зарегистрировали 4 случая заболевания острыми кишечными инфекциями среди воспитанников детского сада № 58.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По данным службы инцидент зафиксировали 21 мая.

Всех заболевших детей госпитализировали в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.

В тот же день специалисты Госпродпотребслужбы начали проводить эпидемиологическое расследование по соблюдению заведением гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдению требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

Сейчас в дошкольном учреждении проводятся мероприятия по локализации и предотвращению распространения заболевания острыми кишечными инфекциями, проводятся  противоэпидемические мероприятия.

 

Агентство Телевидения Новости

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