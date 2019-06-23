В харьковском военном госпитале от ранений умер боец ВСУ

В Харьковском военном госпитале скончался украинский военный Алексей Карлаш (позывной «Карлсон»), который был ранен на передовой на Донбассе.

Об этом сообщил его сослуживец, бывший военнослужащий Алексей Бешуля, на своей странице в Фейсбук.

«Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочные ранения в голову. Операция. Около десяти утра его не стало», - сообщил военный.

Мужчина обнародовал на своей странице номер каточки матери погибшего.

«Вот номер карточки его мамы - 5167 4999 9090 2167 (Ощадбанк) Карлаш Светлана Степановна. Сами все понимаете и знаете», - написал он.

Агентство Телевидения Новости