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В харьковском военном госпитале от ранений умер боец ВСУ

В харьковском военном госпитале от ранений умер боец ВСУ

В Харьковском военном госпитале скончался украинский военный Алексей Карлаш (позывной «Карлсон»), который был ранен на передовой на Донбассе.

Об этом сообщил его сослуживец, бывший военнослужащий Алексей Бешуля, на своей странице в Фейсбук. 

«Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочные ранения в голову. Операция. Около десяти утра его не стало», - сообщил военный.

Мужчина обнародовал на своей странице номер каточки матери погибшего.

«Вот номер карточки его мамы - 5167 4999 9090 2167 (Ощадбанк) Карлаш Светлана Степановна. Сами все понимаете и знаете», - написал он.

Агентство Телевидения Новости

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