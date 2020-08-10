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В Индонезии вулкан выбросил облако пепла высотой 5 км

В Индонезии вулкан выбросил облако пепла высотой 5 км

Вулкан Синабунг, что на индонезийском острове Суматра, утром в понедельник выбросил огромное облако пепла. Об этом сообщает DW.

Облако достигло высоты 5 километров. Местные власти призывают жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.

Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунг, который является одним из 120 активных вулканов в Индонезии.

Агентство Телевидения Новости

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