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В Индонезии вулкан выбросил облако пепла высотой 5 км
Вулкан Синабунг, что на индонезийском острове Суматра, утром в понедельник выбросил огромное облако пепла. Об этом сообщает DW.
Облако достигло высоты 5 километров. Местные власти призывают жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.
В то же время, по данным Управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.
Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунг, который является одним из 120 активных вулканов в Индонезии.
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