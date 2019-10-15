Происшествия
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15.10.2019 18:00
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В Ирландии покойник рассмешил скорбящих на своих похоронах

В Ирландии покойник рассмешил скорбящих на своих похоронах

Покойник сумел рассмешить присутствующих на своих похоронах. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел в Ирландии во время похорон ветерана вооруженных сил Шей Брэдли. Во время похоронной церемонии из могилы послышался стук о дерево, как будто о крышку гроба.

Затем прозвучали фразы: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер". Затем голос сказал, что он позвонил, чтобы попрощаться.

Находящиеся рядом скорбящие родственники истерически рассмеялись. Момент попал на видео, которое стало вирусным в сети.

Оказалось, что перед смертью мужчина записал обращение, и его транслировали через колонки на его собственных похоронах.


Агентство Телевидения Новости

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