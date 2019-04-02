Сегодня 17:20
Просмотров: 74
В Исландии волна от упавшего ледника едва не накрыла туристов (видео)
В Исландии сняли видео с падением ледника, волна от которого едва не накрыла туристов.
Об этом один из путешественников сообщил на своей Facebook-странице, сопроводив пост видео.
Один из роликов был снят с привычного ракурса, а другой - с высоты птичьего полета, с помощью квадрокоптера.
На кадрах зафиксировано падение ледяной глыбы и образовавшаяся от него мощная волна, которая направилась в сторону туристов.
Один из них, заметив опасность, тут же призвал людей убегать подальше от берега.
Загрузка...