В Исландии волна от упавшего ледника едва не накрыла туристов (видео)

В Исландии сняли видео с падением ледника, волна от которого едва не накрыла туристов.

Об этом один из путешественников сообщил на своей Facebook-странице, сопроводив пост видео.

Один из роликов был снят с привычного ракурса, а другой - с высоты птичьего полета, с помощью квадрокоптера.

На кадрах зафиксировано падение ледяной глыбы и образовавшаяся от него мощная волна, которая направилась в сторону туристов.

Один из них, заметив опасность, тут же призвал людей убегать подальше от берега.





Агентство Телевидения Новости