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В Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)

В Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)

В Киеве сегодня обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров.

Обломки конструкции рухнули под опору.

Видео с места ЧП опубликовали в паблике "Киев Оперативный" на Facebook.

На записи видно, что от моста отвалился достаточно большой кусок бетона и арматуры.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее на Осокорках в Киеве обломки путепровода упали на проезжающий под ним автомобиль.

Агентство Телевидения Новости

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