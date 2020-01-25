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В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару
В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 января в 16:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Соревнования, 9.
На момент прибытия пожарных в доме горели 2 жилые комнаты на площади 30 кв.м.
Уже в 17:10 спасатели локализовали огонь и в 19:15 полностью ликвидировали его.
По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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