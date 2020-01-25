Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:40
Просмотров: 131

В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару

В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару

В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 января в 16:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Соревнования, 9.

На момент прибытия пожарных в доме горели 2 жилые комнаты на площади 30 кв.м.

Уже в 17:10 спасатели локализовали огонь и в 19:15 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 