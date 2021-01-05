В Мексике загадочно умерла победительница конкурса красоты

Модель Химена Ита найдена мертвой

Девушка претендовала на корону Мисс Мексика 2021. Причину ее смерти выясняют правоохранители.

Модель и обладательница титула Мисс Агуаскальентес 2019 Химена Ита найдена мертвой у себя дома. Об этом 4 января сообщил таблоид The Sun.

Обстоятельства смерти 21-летней Химены до сих пор остаются загадкой. Как предполагают в полиции, девушка могла покончить с собой за несколько недель до участия в конкурсе Мисс Мексика.

По предварительным данным правоохранителей, причиной гибели модели стал суицид, однако для подтверждения этой версии необходимо завершить расследование.

Как отмечают СМИ, девушка могла умереть из-за наркотиков или приема лекарств, также не исключается вариант убийства.

Химена Иту получила титул Мисс Агуаскальентес в 2019 году. Она должна была принять участие в конкурсеМисс Мексика 2021, который запланирован на13 марта.

Девушка училась и работала медсестрой в мексиканском городе Агуаскальентес.

Источник: Новости Ю

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