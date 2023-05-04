В НАТО предупредили о возможных диверсиях рф на объектах подводной инфраструктуры

В НАТО заявляют о повышенном риске диверсий на подводных кабелях, что может выглядеть «наказанием западных стран» за поддержку Украины.

Об этом сообщил помощник генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер.

«Существует повышенное беспокойство, что россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь вмешаться в жизнь Запада, чтобы получить рычаги влияния на страны, которые поддерживают безопасность Украины», – сказал Кеттлер журналистам.

По его словам, россияне сейчас более активны в этой сфере, чем разведка НАТО фиксировала в течение многих лет, они более активно патрулируют всю Атлантику, чем в последние годы.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16068

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