В ночь на Пасху оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью
В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу.
Разрушены здания рядом, сообщил глава областной ОВА.
В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.
В результате ночной ракетной атаки погибших и раненых нет, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/15067
Цинічні російські виродки обстріляли в пасхальні ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.
Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.
Цаплієнко
Внаслідок нічного обстрілу Снігурівської громади загинуло двоє підлітків, — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні вночі, близько 02:20, окупанти обстріляли Снігурівську громаду зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", — повідомив Кім.
У самій Снігурівці внаслідок обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Ворог обстрілював прикордонні населені пункти минулої доби.
У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, зруйновано автомобіль та трактор.
На щастя, без постраждалих.