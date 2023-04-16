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В ночь на Пасху оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью

В ночь на Пасху оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью

В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу.

Разрушены здания рядом, сообщил глава областной ОВА.

В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются.

В результате ночной ракетной атаки погибших и раненых нет, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

#Запорожье #обстрел

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15067

Цинічні російські виродки обстріляли в пасхальні ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала пасхальна служба.

Загинула жінка, багато поранених лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції.

Цаплієнко

Внаслідок нічного обстрілу Снігурівської громади загинуло двоє підлітків, — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, близько 02:20, окупанти обстріляли Снігурівську громаду зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", — повідомив Кім.

У самій Снігурівці внаслідок обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Ворог обстрілював прикордонні населені пункти минулої доби. 

У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, зруйновано автомобіль та трактор. 

На щастя, без постраждалих.

Новости портала «Весь Харьков»

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