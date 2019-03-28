В Новобаварском районе обрушился нежилой дом: есть пострадавший

ЧП произошло сегодня днем, 28 марта, в Новобаварском районе в переулке Симферопольском, 6.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, там во время проведения демонтажных работ произошло частичное разрушение перекрытия и стены двухэтажного нежилого дома.

В результате этого под обломками оказался мужчина, 1995 года рождения, которому зажало ноги. Спасатели, которые прибыли на место, с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.

Каретой скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Агентство Телевидения Новости