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В Новобаварском районе обрушился нежилой дом: есть пострадавший
ЧП произошло сегодня днем, 28 марта, в Новобаварском районе в переулке Симферопольском, 6.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, там во время проведения демонтажных работ произошло частичное разрушение перекрытия и стены двухэтажного нежилого дома.
В результате этого под обломками оказался мужчина, 1995 года рождения, которому зажало ноги. Спасатели, которые прибыли на место, с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавшего из-под обломков разрушенных конструкций.
Каретой скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.
Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
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