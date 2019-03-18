В новую квартиру на новом авто. Для харьковчан устроили праздник весны и раздавали подарки участникам масштабной акции

Праздничная программа и вкусности для гостей. Розыгрыш подарков от компании-застройщика "Воробьевы горы" объединили с праздником весны. Участниками акции стали все клиенты, которые приобрели недвижимость с 5 ноября до 15 марта. Среди призов - скидки на самую популярную услугу от застройщика - ремонты квартир.

Николай Ященко, победитель розыгрыша скидок на ремонт:

Эмоции, ну было немножко, не ожидал, когда вытянул сам сертификат на сумму, не ожидал. Сердце забилось, честно скажу.

Главным событием праздника стал розыгрыш автомобиля Nissan X-Trail от компании-застройщика "Воробьевы горы". Обладатель приза, Александр Мельник, говорит, теперь в недавно купленную квартиру сможет поехать на новеньком авто.

Александр Мельник, победитель розыгрыша автомобиля:

Уже не первый раз участвовал в розыгрыше, но как-то не верил, сейчас все сбылось.

Масштабные акции компания-застройщик проводит уже не первый раз.

Ангелина Дорошенко, руководитель отдела продаж компании "Воробьевы горы":

Мы стабильно разыгрываем призы: от минимальных, первым призом был айфон, и до машин и квартир. Самое главное - это, конечно, видеть счастливые лица наших покупателей, которые доверяют нам из года в год.

Во время таких праздников, говорят в компании, все владельцы квартир могут не только получить приятные подарки, но и познакомиться с будущими соседями.

Агентство Телевидения Новости