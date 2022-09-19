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В Обленерго показали наслідки перебування окупантів у Липецькому РЕМ

В Обленерго показали наслідки перебування окупантів у Липецькому РЕМ

Після визволення селища Липці Харківського району енергетики отримали можливість потрапити на свою виробничу базу.

Будівля, де розміщувалися структурні підрозділи обленерго з обслуговування споживачів та електричних мереж Липецької громади, знаходиться на відстані лише трохи більше десяти кілометрів від державного кордону. Тому вже у перші години російського вторгнення до службових приміщень вдерлися загарбники, почалася окупація. 

Після звільнення населеного пункту першими на територію Липецького РЕМ увійшли сапери: фахівці вибухотехнічної служби Нацполіції зняли «розтяжки» та винесли цілу купу ворожих боєприпасів.

У всіх приміщеннях залишилися варварські сліди перебування рашистів – потрощені меблі, розбиті комп’ютери, гори сміття та бруд. Дісталося від ворогів і спецтехніці енергетиків, яку розібрали на запчастини, а все, що залишилось, вивели з робочого ладу.

Відступали окупанти так спішно, що кинули традиційний трофей – пральну машину. Крім того, незвані гості залишили велику купу консервів. Що цікаво: коли російським сухпайком спробували нагодувати бродячого собаку, той навіть погребував його скуштувати. 

Агентство Телевидения Новости

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