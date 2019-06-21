В Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко: проститься пришли сотни людей

Сегодня в райцентре Ивановка Одесской области простились с 11-летней Дарьей Лукьяненко, которую 13 июня местный житель убил и бросил в выгребную яму.

Как сообщили в Ивановском поссовете, проститься с убитой пришли сотни людей.

Церемония началась в полдень на улице Центральной, возле дома, в которой проживает семья Лукьяненко. В числе пришедших – родственники, близкие, сотрудники школы, в которой училась девочка, ее соученики, полицейские и волонтеры, принимавшие участие в спецоперации по поиску ребенка. Часть людей прибыли из Одессы и ближайших населенных пунктов.

Убитую хоронили в закрытом белом гробу, который пронесли по улицам Ивановки. Также состоялась панихида.

Во время траурной церемонии одной из школьниц, знавшей Лукьяненко, стало плохо. Как отметили в поссовете, это могло произойти также из-за сильной жары. Медики оказали девочке своевременную помощь. Позднее стало плохо еще двум женщинам.

На месте все время дежурили автомобили скорой помощи.

Дом, в котором проживает семья подозреваемого в убийстве Николая Тарасова, охраняется правоохранителями, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

17 июня полиция задержала мошенника, который якобы за освобождение девочки вымогал у ее родителей 10 тыс. долл.

19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

Агентство Телевидения Новости