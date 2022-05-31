В одну з багатоповерхівок на Північній Салтівці окупанти влучили 11 разів
31 травня 2022 року прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова проведено огляд багатоповерхівки на Північній Салтівці та допитано мешканців вказаного будинку.
Північна Салтівка – один із найбільш постраждалих районів м. Харкова. З початку вторгнення держави-агресора на територію України житлові масиви систематично потрапляли під вогонь російських військових.
Багатоповерхівка, на якій сьогодні проводили огляд прокурори, обстрілювалась російськими загарбниками 11 разів.
З метою збирання доказів російських воєнних злочинів прокурори провели огляд місця події та допитали 25 потерпілих, якi є мешканцями вказаного будинку.
За результатами огляду будуть призначені відповідні експертизи та визначено суму збитків, завданих збройною агресією російських військовослужбовців.