В переходе метро обрушился потолок: комиссия проверит все вестибюли подземки

Потолок в одном из вестибюлей станции «Площадь Конституции» обрушился около 8:30 утра. Именно в этот момент никто из пассажиров здесь не проходил, поэтому и обошлось без травм. Впрочем, ради безопасности проход пришлось перекрыть на несколько часов. На место происшествия сразу приехала комиссия метрополитена, которая должна установить все обстоятельства и причины обвала. Представитель подземки Алексей Битнер заверил, что никаких жалоб и претензий на этом участке раньше не было.

Алексей Битнер, пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен»

Штукатурка впала зі стелі на підлогу. На цей час наші працівники поставили огорожу на цьому місці. Виконують роботи з прибирання штукатурки з полу та демонтаж тих частин, котрі ще залишилися на стелі, тому що вони можуть вплинути на безпеку пасажирів.

Первые фото с большими фрагментами потолка опубликовали очевидцы в социальных сетях. Харьковчане признаются: их испугало, что этот инцидент произошел прямо перед дверью, где обычно проходит очень много людей. По их словам, в метрополитене уже давно не было ремонта, поэтому такие ситуации могут быть опасны для людей.

Анна, медик

Звичайно, це переляк. Дуже багато людей з дітьми, тому дуже складно… так ситуація непредсказуєма, так сказать. Тому дуже складно, багато дітей, людей. Ну, не дай Бог. Всьому треба своєчасний ремонт, а це не робиться, і, можливо, це призвело.

Татьяна, преподаватель

Какой возраст нашего метро? И эта станция одна из самых старых. Наверное же, какие-то поддерживающие работы должны вестись.

Мария, дизайнер

Вообще, это очень опасно, потому что могли пострадать люди, также работники. Я была шокирована и очень неприятно, потому что, по идее, метро – это что-то фундаментальное, то, что строится на века и должно регулироваться, быть под наблюдением и вовремя реставрироваться.

Уже к обеду рабочие перестали обследовать потолок в этом вестибюле и убрали весь мусор. А починить все обещают уже сегодня ночью. В горсовете заверили, что из-за обрушения специальная комиссия теперь должна проверить абсолютно все потолки вестибюлей станций подземки на аварийность. Что касается аварии, которая произошла накануне на этой же ветке метро, то, как отметили в метрополитене, комиссия до сих пор продолжает устанавливать возможные причины и обстоятельства. Все выводы в пресс-службе обещают обнародовать завтра.

Агентство Телевидения Новости