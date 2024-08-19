В поліції показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

18 серпня військові рф завдали удари з РСЗВ «Ураган» по місту Куп’янськ. Дістала поранення цивільна жінка, пошкоджено автомобіль, господарчу споруду, шість приватних домоволодінь.

Під час обстрілу FPV-дроном у селі Глушківка пошкоджено три приватні домоволодіння.

З РСЗВ «Ураган» ворог обстріляв селище Ківшарівка. Пошкоджено релігійну будівлю, два приватні домоволодіння, багатоквартирний будинок, приміщення підприємства, територію комунального підприємства, п’ять одиниць комунальної техніки.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» села Новоосинове пошкоджено п’ять приватних домоволодінь.Під час ворожого обстрілу з РСЗВ в селі Одноробівка пошкоджено приватне домоволодіння.

З артилерії окупанти завдали ударів по селищу Слатине. Пошкоджено приватне домоволодіння.

По селу Вільне військові рф завдали удар балістичною ракетою «Іскандер-М».

Село Новоплатонівка ворог обстріляв з РСЗВ «Торнадо-С». Сталося загоряння лісової підстилки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 18 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости