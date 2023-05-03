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03.05.2023 14:53
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В рф заявили, що Україна намагалася завдати удару по Кремлю

В рф заявили, що Україна намагалася завдати удару по Кремлю

Пресслужба президента росії володимира путіна заявила, що українська сторона у ніч проти 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

Заяву пресслужби путіна цитують російські пропагандистські ЗМІ, пише Громадське.

У путіна заявили, що російські військові та спецслужби «вивели з ладу два безпілотники», які нібито атакували Кремль. Як стверджується, постраждалих немає.

«росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне. Кремль розцінює спробу удару «київським режимом» як сплановану терористичну акцію та замах на президента рф напередодні Дня перемоги», — зазначили в пресслужбі.

У Кремлі заявили, що президент росії не постраждав унаслідок нібито української атаки. А ще там зазначили, що його графік роботи не зазнав змін.

В ГУР поки що не прокоментували ситуацію.

Агентство Телевидения Новости

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