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В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие

В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие

В России, в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области 7 января произошел пожар. При этом в огне погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России, пишет Интерфакс. 

«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.

В свою очередь, прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего в пансионате. 

«Пожар унес жизнь четырех лежачих постояльцев, дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения», — рассказали в прокуратуре. 

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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