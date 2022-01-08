В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие

В России, в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области 7 января произошел пожар. При этом в огне погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России, пишет Интерфакс.

«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.

В свою очередь, прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего в пансионате.

«Пожар унес жизнь четырех лежачих постояльцев, дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения», — рассказали в прокуратуре.

Источник: Корреспондент

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