В России произошел пожар в пансионате для пожилых людей, есть погибшие
В России, в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области 7 января произошел пожар. При этом в огне погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России, пишет Интерфакс.
«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.
В свою очередь, прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего в пансионате.
«Пожар унес жизнь четырех лежачих постояльцев, дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения», — рассказали в прокуратуре.
Источник: Корреспондент