В селище Слатине під Харковом з 6,5 тисяч залишилося менше ніж 200 мешканців

Селище Слатине досьогодні потерпає від обстрілів російських окупантів: через постійні обстріли житлові будинки, крамниці, інша цивільна інфраструктура зазнали жахливих руйнувань.

Із 6,5 тисяч людей, які жили тут до вторгнення, зараз залишилося менше 200 мешканців, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Будівлю вокзалу, що пережила Другу світову війну і німецьку окупацію, знищили російські окупанти. Заможне селище ворог перетворив на майже суцільні руїни.

Зараз у Слатиному немає газу, води, електрики, перебої зі зв’язком. Серед мирних жителів Слатиного є загиблі, багато отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости