В столице Ингушетии при попытке разгона многотысячного митинга произошли столкновения

Накануне в столице Ингушетии Магасе собрался многотысячный митинг. Лидеры протеста объявили акцию бессрочной, пишет МБХ.

В это время в Магасе отключили интернет, а затем и мобильную связь.

"Народ намерен стоять до тех пор, пока требования митингующих не начнут исполняться", - сказал лидер ингушского отделения партии Яблоко.

По данным российских СМИ, среди этих требований отмена соглашения о границах с Чечней и отставка главы республики Юнус-Бека Евкурова.

По оценкам организаторов, на митинге в Магасе присутствуют 25−30 тысяч человек.

Сегодня утром произошли первые столкновения при попытке силового разгона протестующих.

Росгвардия участвует в разгоне митинга.

В октябре прошлого года в Магасе уже протестовали из-за соглашения о границах - непрерывно в течение двух недель. Тогда протестующие требовали отмены соглашения между главами республик или проведения референдума по этому вопросу.

В этом месяце после нескольких отказов оппозиционерам провести референдум по территориальным вопросам Евкуров внес в местный парламент новый законопроект о референдумах. Оппозиция указывает, что законопроект упраздняет норму об обязательности вынесения на референдум вопроса об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими регионами, изменения границ. Также в нем отсутствует перечень оснований, при которых проведение референдума было обязательным.





Агентство Телевидения Новости