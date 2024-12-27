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Вбиті й поранені ― війська КНДР на курщині продовжують зазнавати втрат

Вбиті й поранені ― війська КНДР на курщині продовжують зазнавати втрат

Держава-агресор росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України.

Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у курській області здійснюють підрозділи БПЛА зс рф.

Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції.

Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води ― через активні бойові дії логістика ускладнена.

20 грудня 2024 року внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту новоівановка курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.

21 грудня 2024 росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.

22 грудня 2024 року внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

24 грудня 2024 року залучені до ведення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі дар’їно-новоівановка курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра.

Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів з умовними назвами “Межа 1-5” з метою ефективнішої розвідки.

Джерело: gur.gov.ua

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