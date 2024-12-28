● Зеленський заявив, що США зараз збільшують обсяги поставок військової допомоги

● Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України"

● Україна вже контрактує більшість зброї всередині країни. 59% від суми укладених у 2024 році контрактів припадали на українські збройні компанії. Решта – на імпортних постачальників.

● ЄС готує санкції проти "тіньового флоту" рф після пошкодження кабелів у Балтійському морі

● Рютте: НАТО посилить присутність в Балтійському морі через інциденти з кабелями

● Молдова назвала росію головною загрозою в стратегії оборони на наступне десятиліття. Ці загрози визначені як такі, що становлять екзистенційну загрозу для країни

● Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в рф по маршруту Астана — Екатеринбург из соображений безопасности.

● Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в семь городов россии. Ограничения затронут рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

● Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января, сообщили в АТОР

● Під обстріл у Ємені потрапив глава ВООЗ

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● Винен пілот у тому, що розбився літак, — така офіційна позиція рф у падінні азербайджанського літака у Казахстані. Глава Росавиации возложил ответственность за крушение самолета AZAL на Украину

● Китай ввел санкции в отношении 7 военно-промышленных компаний США и их руководства, — МИД КНР.

● Сі Цзіньпін відвідає росію 2025 року — Reuters.

● Розвідка Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомила, що захоплений українськими військовими у полон поранений солдат КНДР помер. Україна цю інформацію офіційно не коментувала

● У новому патріотичному ролику росіян Санту збиває ракета ППО над кремлем. росіяни буквально фізично нищать усе, що не російське, але фашисти — українці...

● Пєсков заявив, що у кремлі бачили заяву з Баку про те, що росія має вибачитися за те, що збила літак "Азербайджанських авіаліній", але відмовився коментувати цю інформацію, поки "не буде завершено розслідування причин катастрофи".

● Туристы отменили девять из десяти бронирований в Анапе. На новогодние праздники курорт будет пустым из-за разлива мазута, пишут Известия.

● За даними національного спротиву, в лютому російські загарбники планують провести міжнародний телеміст до річниці Ялтинської конференції 1945 року, аби вчергове поширити наративи про нібито "нацизм" в Україні

● В Курской области заблокировали группу беженцев за критику путина

● Из СИЗО-1 Махачкалы на фронт отправились 6 женщин, проходящих по различным уголовным делам.

● Нужно больше денег, поэтому путин подписал закон, который увеличивает с нового года штрафы за ПДД в полтора раза.

● Командир застрелил многодетного отца из полка столичных мобилизованных. Родным убитого сказали, что смерть наступила в ходе боевых действий. Убийца до сих пор на свободе и служит а ВС рф.

● Анекдот дня: В Питерском метро сломались эскалаторы через несколько минут после открытия станции «Горный институт». Объект строили 11 лет, сроки открытия несколько раз переносили.

Новости портала «Весь Харьков»