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У Києві замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: суд наказав його знести

У Києві замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: суд наказав його знести

Північний апеляційний господарський суд наказав знести недобудоване котеджне містечко в мікрорайоні Пуща-Водиця в Києві, яке складається з 13 об’єктів незавершеного будівництва, та розірвати договір оренди із його забудовником.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура встановила, що замість обіцяної реконструкції бази відпочинку сімейного типу орендар будував на рекреаційних землях котеджне містечко з 34 окремих котеджів, і звернулася до суду.

Господарський суд Києва не знайшов підстав для розірвання договору оренди, але апеляційний суд став на бік прокуратури.

Він постановив розірвати договір оренди, повернути земельну ділянку площею 4 га громаді міста і знести 13 будинків, які там встигли побудувати.

Проти колишнього директора компанії відкрито кримінальне провадження. Його обвинувачують у спробі шахрайського заволодіння землями рекреаційного призначення, справа розглядається в Оболонському районному суді за ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Вартість земель оцінюється в майже 27 млн гривень.

Як пише LIGA.net, справа стосується земельної ділянки 8000000000:85:036:0003 площею 4 га, розташованої в Пущі-Водиці на північній околиці столиці України. На ній будується котеджне містечко "Пуща Residence".

У 2007 році Київська міська рада здала її в оренду ТОВ "Будпромальянс", після того, як компанія викупила у державного підприємства "Генератор" базу відпочинку, що там знаходилася.

У 2017 році, коли термін оренди добігав кінця, "Будпромальянс" подав клопотання про поновлення договору оренди, й у листопаді 2018 року його продовжили ще на 10 років.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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