За 2024 рік Україна змогла залучити з-за кордону 931 млн дол. для замовлень вітчизняним оборонним підприємствам

Найбільшими донорами стали:

● Данія – 351 млн дол.,

● Британія – 67 млн дол.,

● Норвегія – 45 млн дол.,

● Євросоюз – 436 млн дол. (коштом прибутків із заморожених російських активів).

До дипломатичної фандрейзингової ініціативи "Зброярі" залучені всі ключові відомства. Виробників зброї для надання пропозицій партнерам чиновники шукають у ручному режимі. Щоб зберегти імідж української оборонної галузі, вони обирають підприємства з найменшими ризиками та найбільш затребуваною на фронті технікою. А країна-партнер сама обирає варіант з найкращими для себе умовами.

Так, Данія замовила САУ "Богдана", Литва - ракети "Паляниця", а Нідерланди – морські та FPV-дрони. Всю зброю отримають Сили оборони України.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19413

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