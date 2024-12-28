Мінкульт підтвердив низці українських та іноземних ЗМІ статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило ВВС, "УНІАН ТБ", "Белсат ТБ", "Укрінформу", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це йдеться в грудневих наказах Мінкультури, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно наказами, встановлено, що представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), ТОВ "ДІДЖИВАН" (УНІАН ТБ), ТОВ "Офіс польського телеканалу "Белсат ТБ" в Україні", Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", ТОВ "Наше радіо", ТОВ "ТРК "Медіа маркет" та АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Крім того, статус критично важливого в особливий період надано представництву інформаційного агентства США Associated Press.

Нагадаємо:

Наприкінці листопада уряд опублікував постанову з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус. кож повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня через кібератаку рф на держреєстри України.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.

Джерело: epravda.com.ua

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