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Як росія розширює виробництво «шахедів» в алабузі

Як росія розширює виробництво «шахедів» в алабузі

Завод в алабузькій спеціальній економічній зоні, що на півдні росії, є основним із виробництва безпілотників Shahed-136. Наразі він значно розширив виробництво ударних і розвідувальних дронів іранської розробки, пише (https://edition.cnn.com/2024/12/27/europe/russia-ukraine-war-drones-alabuga-factory-intl-invs/index.html) CNN.

Так, у 2023 році завод виготовив 2738 «шахедів», а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 дронів.

Як росія розширює виробництво «шахедів» в алабузі

Для пришвидшення виробничих темпів використовують низку китайських компонентів і низькокваліфіковану робочу силу – російських підлітків і африканських жінок.

Як росія розширює виробництво «шахедів» в алабузі

А супутникові знімки вказують на те, що в «алабузі» побудували дві додаткові будівлі, що збільшили площу виробничого майданчика на 55%.

Наразі завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок, призначених для виснаження української оборони – справжні «шахедами» та приманки не відрізняються на радарах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43895

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